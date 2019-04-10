Тост признался, что работа Албона приятно удивила руководство «Торо Россо»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост высоко оценил перспективы новичка команды Александера Албона. Также Тост выразил уверенность в том, что Албон и его партнёр по команде россиянин Даниил Квят смогут добиться больших успехов.

«Алекс пришёл из Формулы-2, там он выиграл четыре гонки в прошлом году. Албон отлично работает с первых дней в команде, я очень доволен, что он с нами.

Он нам удивил великолепными результатами и отличной обратной связью по технической части. Также он здорово разбирается в том, как нужно обращаться с шинами.

Я должен признать, что у «Торо Россо» очень и очень сильный состав в этом году. Уверен, что Албон и Квят добьются огромных успехов в будущем», — приводит слова Тоста Crash.