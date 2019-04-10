Райкконен, Грожан, Перес и Албон примут участие в пресс-конференции в Китае

С 12 по 14 апреля в Китае на трассе в Шанхае пройдёт третий этап нового сезона Формулы-1 — Гран-при Китая. В его преддверии руководство ФИА традиционно опубликовало расписание и состав участников пресс-конференций.



Завтра, 11 апреля, пресс-центр посетят финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен, занимающий шестую строчку в личном зачёте, пилот «Хааса» Ромен Грожан, не набравший очков в обеих первых гонках сезона, пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и гонщик «Торо Россо», напарник Даниила Квята Александер Албон, на прошлом этапе чемпионата впервые в карьере набравший очки.



12 апреля с прессой пообщаются руководители команд Тото Вольф («Мерседес»), Маттиа Бинотто («Феррари»), Эндрю Грин («Рейсинг Пойнт») и Тойохару Танабе («Хонда»).



В пресс-конференциях 13 и 14 апреля участие примет топ-3 по итогам того или иного дня.