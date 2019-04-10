Албон — о советах: Тост говорит, что просто нужно продолжать делать своё дело

Пилот «Торо Россо» Александер Албон рассказал, какие советы ему даёт руководитель команды Франц Тост.



«Я удивлён тому, насколько в Формуле-1 важно проводить именно свою гонку. Все едут в боксы, выезжают с пит-стопа, и вы не совсем понимаете, с кем действительно вы сражаетесь. В итоге вы просто едете к финишу, проводя только свою гонку и не ориентируясь на соперников. Это интересно!



В мире Формулы-1 очень легко оказаться под давлением, прессингом. Но я здесь, чтобы наслаждаться этим. Я люблю спорт, и мне понравилась гонка в Австралии. Я стараюсь не делать ни одного шага назад и наслаждаюсь происходящим. Франц всегда говорит мне, что неважно, что происходит, нужно просто продолжать делать своё дело. Я следую этому совету, потому что он действительно важен для Формулы-1», — приводит слова Александера Албона Crash.