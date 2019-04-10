Экклстоун: постарался бы провести 1000-й Гран-при в Сильверстоуне

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун подчеркнул, что на месте организаторов постарался бы провести 1000-й Гран-при в истории Формулы-1 в Сильверстоуне.



«Моя нынешняя роль — это совершенно другое. Я хочу участвовать в жизни Формулы-1, но знаю, что не могу это делать. Это расстраивает. Я счастлив, потому что встречаю людей, которых знаю, в паддоке. Большинство промоутеров — мои хорошие друзья.



Мне стоит молчать. Но если бы я всё ещё руководил Формулой-1, то я попросил бы Сильверстоун изменить время проведения этапа, чтобы там прошла 1000-я гонка в истории чемпионата. Именно там прошла первая гонка в истории. Если бы организаторы сказали, что они боятся потерять деньги, то я нашёл бы способ покрыть их убытки», — приводит слова Берни Экклстоуна Auto Hebdo.