Промоутер Гран-при Италии: Монце требуется € 100 млн на реконструкцию

Глава Автомобильного клуба Италии Анжело Стикки Дамиани подчеркнул, что трассе в Монце требуется € 100 млн на реконструкцию.



«Мы уже несколько раз говорили о том, что Монце необходима реставрация и что затраты сейчас составляют около 100 миллионов евро. Благодаря региональным вложениям нам удалось найти средства на нынешний сезон, но мы должны обновить трассу в течение следующих нескольких лет.



Сейчас идут трудные переговоры с Liberty Media, унаследовавшей много дорогих и неустойчивых контрактов.



Леклер — это настоящее явление, и мы знали это заранее. То, что произошло на последнем Гран-при, может случиться, и это сложно предсказать. Но Леклер заставил нас мечтать о победах и дал надежду, что «Феррари» выиграет чемпионат в этом году», — приводит слова Дамиани GrandPrix.