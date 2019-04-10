Экклстоун: Михаэль Шумахер не знал границ

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о семикратном чемпионе мира Михаэле Шумахере.



«Проблема Михаэля Шумахера была в том, что он не знал никаких границ. Скандалы привлекали много внимания, но это не было тем способом, что мы хотели использовать. Возвращение Михаэля в Формулу-1 в 2010 году пошло на пользу спорту, но точно не самому Шумахеру. Именно это я имею в виду, когда говорю, что Михаэль не знал границ», — приводи слова Берни Экклстоуна Sport Bild.



Михаэль Шумахер окончательно завершил свою карьеру в 2013 году, а после окончания сезона, в декабре 2013 года, получил серьёзную травму головы на горнолыжном курорте. С тех пор Шумахер не появлялся на публике, а информация о состоянии его здоровья достаточно противоречива.