Расселл посвятил специальный дизайн шлема Хуану Пабло Монтойе

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл представил специальный дизайн своего шлема, который будет использовать на Гран-при Китая. Визуально шлем разделён на две части — на одной сохранён традиционный дизайн, а вторая повторяет шлем Хуана Пабло Монтойи.



«Мой первый шлем для картинга был точной копией шлема моего старшего брата. Только через восемь лет я обнаружил, что его дизайн был вдохновлён шлемом легенды „Уильямса“ Хуана Пабло Монтойи! Так что в честь того, что Формула-1 достигает отметки в 1000 гонок, дизайн моего шлема в этот уик-энд будет наполовину посвящён дизайну Хуана Пабло и отсылкой к 2006 году, когда у меня всё начиналось, а наполовину — моему нынешнему дизайну 2019 года! Дайте мне знать, что думаете!» — написал Расселл в собственном инстаграм-аккаунте.

Посмотреть фотографии шлема можно в инстаграм-аккаунте Расселла.