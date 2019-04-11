Вебер назвал слова Экклстоуна про Шумахера «глупой болтовнёй»

Бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер жёстко ответил на реплику Берни Экклстоуна, сказавшего, что семикратный чемпион мира «не знал границ». Британец намекал на попытку Шумахера выиграть чемпионат 1997 года, выбив с трассы Жака Вильнёва.



«Это глупая болтовня от Экклстоуна. Вы как гонщик обязаны атаковать и иногда переходить границы. Никто не знал этого лучше, чем Михаэль, ставший самым успешным пилотом всех времён. Берни тоже знает это. Факт в том, что Вильнёв по сути пригласил его врезаться. Я сказал Михаэлю: „Если ты делаешь это, делай это как надо — как Прост и Сенна делали дюжину раз“. Но он сделал это нерешительно, потому что, как немец, знал, что это дерьмо.



Шумахер и „Феррари“ вывели Ф-1 на уровень, на котором она не была прежде и может никогда больше не оказаться. А теперь Берни так говорит про Шуми, который не может сказать за себя», — приводит слова Вебера Kolner Express.



Экс-менеджер немца добавил, что советовал Шумахеру не возвращаться в «Мерседес» в 2010 году, но Михаэль был слишком вдохновлён идеей вновь поработать и добиться успеха с Россом Брауном. «Плоды их работы пожали Льюис Хэмилтон и Тото Вольф», — отметил Вебер.