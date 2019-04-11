Кубица не надеется на положительные изменения в работе болида в Китае

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что если ему удастся удачнее выступить в Гран-при Китая, то причиной станет не устранение неполадок болида, а особенности трассы.

«Первые три трассы сильно отличаются друг от друга. Я бы сказал, что в Китае трасса больше похожа на трассу в Австралии. С другой стороны, здесь есть очень длинная прямая, что сильно сказывается при выборе уровня прижимной силы и лобового сопротивления, а также на температурах. Видимо, в Китае будет холодно, посмотрим, как с температурой справится болид.

Но я буду удивлён, если машина будет вести себя иначе. Надеюсь, что что-то изменится, но если и будет лучше, то из-за особенностей трассы, а не чего-то другого.

Посмотрим, как всё сложится. Но цель, как и прежде, стараться добиться максимума из того, что мы имеем», — цитирует Кубицу RaceFans.

Также Кубица добавил, что не знает, будет ли установлено на его машине новое днище. В Бахрейне польский пилот ехал на болиде с отремонтированным после Гран-при Австралии днищем.