Экклстоун: «Феррари» стоило оставить Райкконена

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что руководству «Феррари» стоило сохранить в команде Кими Райкконена. Финского пилота в составе «Феррари» заменил Шарль Леклер. В первых гонках сезона Леклер поднимался на подиум: в Бахрейне он занял третье место, упустив победу из-за проблем с силовой установкой. По мнению Экклстоуна, Леклер не готов работать в команде с Себастьяном Феттелем.

«Я думаю, что «Ферарри» допустила ошибку, отпустив Кими. Он был хорошим партнёром по команде, не создавал никаких проблем. Кими прекрасно знал, что от него требуется. Если ему говорили, что нужно пропустить Феттеля, он так и поступал. Если ему говорили, что нужно замедлиться, чтобы помешать конкуренту и помочь команде, он это делал. Я не уверен, что Шарль готов к выполнению такой работы», — цитирует Экклстоуна Auto Hebdo.