Вольф: Леклер — будущий чемпион мира, но теперь у «Феррари» моральная проблема

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высоко оценил потенциал пилота «Феррари» Шарля Леклера. Также Вольф предположил, что теперь «Феррари» столкнётся с проблемой, связанной с наличием в команде двух амбициозных гонщиков — Леклера и четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

«Леклер — будущий чемпион мира. Он может выиграть титул уже в нынешнем сезоне. Но у «Феррари» теперь возникла моральная проблема. Они должны поддерживать четырёхкратного чемпиона мира, но и нельзя тормозить развитие суперталанта, особенно если Шарль эмоционально отреагировал на неудачу в Бахрейне. Возможно, теперь «Феррари» попытается вернуть ему долг за ту украденную победу. Я бы задумался над этим», — приводит слова Вольфа Bild.

Во время Гран-при Бахрейна Леклер долгое время лидировал, но упустил победу из-за проблем с силовой установкой.