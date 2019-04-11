Боттас назвал «необычным» резкий рост скорости «Феррари» во второй гонке

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал преимущество болидов «Феррари» в скорости. Финский гонщик признал, что превосходство «Феррари» на прямых участках в Бахрейне стало для него сюрпризом.

«Мы понимаем, что нам нужно проделать большую работу. Скачок скорости «Феррари» во второй гонке сезона был необычным. Очевидно, что в Австралии у них что-то пошло не так. Видимо, то, что мы увидели в Бахрейне, и является реалистичной картиной происходящего. Не знаю, будет ли теперь всё так продолжаться дальше.

Мы прекрасно понимаем, в каких аспектах можем прибавить. Также мы проведём обновления болида. Надеюсь, что это сделает машину лучше, но пока сложно что-то говорить.

Преимущество «Феррари» в скорости, безусловно, может стать определяющим фактором в Китае. На трассе в Китае много прямых участков, скорость очень важна. Понимаем, что «Феррари» очень сильна», — приводит слова Боттаса Motorsport.