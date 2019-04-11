Албон посвятил дизайн шлема для 1000-й гонки Ф-1 Принцу Бира

Таиландский гонщик «Торо Россо» Александер Албон представил особенный дизайн для шлема для 1000-й по счёту гонки в истории Формулы-1. Как ранее и анонсировал Албон, изменения в дизайне его шлема посвящены соотечественнику Александера Принцу Бира, который выступал в Формуле-1 в 1950-х годах. Албон добавил две фотографии Бира на верхнюю часть шлема.



Принц Бира (Бирабонгзе Банудей Банубанд) принимал участие в гонках Формулы-1 с 1950 по 1954 год. Он три раза финишировал в очковой зоне, лучший результат — два четвёртых места на Гран-при Швейцарии—1950 и Гран-при Франции—1954. Бира выступал за рулём «Мазерати», «Гордини» и «Коннахта». Бира и Албон — два единственных представителя Таиланда в Формуле-1.

Фото: Peter Fox/Getty Images