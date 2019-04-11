Леклер объяснил, почему не послушал команду и обогнал Феттеля

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер объяснил, почему на Гран-при Бахрейна он не послушал командный мостик и сразу начал атаковать Себастьяна Феттеля в борьбе за лидерство, а не стал ждать инструкций инженеров, которые должны были последовать через два круга.



«Думаю, в Австралии я показал, что интересы команды невероятно важны, но в данной конкретной ситуации, думаю, у меня было большое преимущество по скорости в этот момент гонки, и у меня была возможность на прямых. Я не видел причин для себя поднимать ногу с педали газа и оставаться позади, так что я просто решил воспользоваться возможностью. Это был безопасный обгон, и я пошёл на него. Думаю, у нас весь уик-энд был хороший темп, и я был очень уверен в машине, я легко с ней обращался, а Себу было чуть сложнее. Так что я просто сконцентрировался на своей гонке. У меня была возможность — и я решил её использовать.



В наших отношениях с Себастьяном ничего не изменилось. С самого начала мы оба хотим победить друг друга — думаю, точно такая же ситуация в любой команде. Это нормально — хотеть победить напарника, у которого такая же машина, как у тебя», — приводит слова Леклера Crash.

Бинотто считает, что конкуренция Феттеля и Леклера пойдёт на пользу «Феррари»