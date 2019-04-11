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Гонщики «Рено» подготовили ретро-дизайны шлемов к 1000-й гонке Формулы-1

Гонщики «Рено» подготовили ретро-дизайны шлемов к 1000-й гонке Формулы-1
Авто / Формула-1

Гонщики команды Формулы-1 «Рено» немец Нико Хюлькенберг и австралиец Даниэль Риккардо, как и многие коллеги, решили подготовить специальные дизайны шлемов к 1000-й гонке в истории Формулы-1. Хюлькенберг и Риккардо представили новые дизайны сегодня, 11 апреля, перед стартом гоночного уик-энда Гран-при Китая. Риккардо выбрал более радикальный подход, раскрасив шлем в серый цвет. Хюлькенберг сохранил традиционную чёрно-жёлтую раскраску, но добавил на него старый логотип «Рено».

Посмотреть фотографии шлема Хюлькенберга можно в инстаграм-аккаунте немецкого пилота.

Посмотреть фотографии шлема Риккардо можно в инстаграм-аккаунте австралийского пилота.

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