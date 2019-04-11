Квят: мы должны выступить весьма сильно, у машины есть скорость

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился мнением о работе своей машины на старте сезона-2019 Формулы-1.



«В целом я вполне доволен своим выступлением на первых двух Гран-при. Мы подбираемся к нужному уровню. Машина ещё не показывает сто процентов своего потенциала, мы вносим последние штрихи, но в целом я вполне доволен. Ты чувствуешь, когда добился при работе с болидом золотой середины — пока этого ещё не произошло, но когда мы добьёмся этого, то ощущения от машины будут по-настоящему хорошими — гораздо лучше, чем сейчас.



Машина в целом работает хорошо. Может быть, иногда она ведёт себя резковато, но такая же ситуация у всех. Честно говоря, иногда бывает, что в квалификации машина ведёт себя не так хорошо, как по ходу пятничных тренировок. Думаю, если мы попробуем поработать больше над тем, чтобы сохранять темп тренировок в квалификации, то всё станет ещё лучше. Но мы знаем, что у машины есть скорость. Мы знаем, что делать.



Бахрейн получился несколько беспорядочным, но в целом у нас более сильная платформа для выступлений, так что в ближайших Гран-при мы должны выступить весьма сильно», — заявил Квят в интервью официальному сайту Формулы-1.

У Квята есть шанс вернуться в топ-команду. Но он сам себя его лишает Пьер Гасли пока явно не оправдывает ожиданий «Ред Булл». Однако и Квят ещё не доказал, что готов заменить француза.