Экклстоун: если «Мерседес» уйдёт в 2020 году, то Хэмилтон тоже остановится

Экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказал мнение, что «Мерседес» станет для пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона последней командой в чемпионате мира. Экклстоун не думает, что британца может заинтересовать перспектива перехода в «Феррари».



«Льюис в отличной форме. По сути Формула-1 для Льюиса — это хобби, он чувствует себя очень комфортно. „Феррари“? Не думаю, что сейчас он поменяет команды. Думаю, если „Мерседес“ прекратит выступать в 2020 году, то Льюис тоже остановится», — приводит слова Экклстоуна GPBlog со ссылкой на Sport Bild.



Почётный президент Формулы-1 считает, что не перейдёт в другую конюшню и пилот «Феррари» Себастьян Феттель: «Он не будет менять команды, он завершит карьеру. И я думаю, что нужно не так много для того, чтобы это произошло».

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