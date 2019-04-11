Леклер: после первой гонки никто не считал меня претендентом на титул

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не придаёт большого значения заявлениям, что после сильного выступления на Гран-при Бахрейна он является одним из главных претендентов на победу в личном зачёте Формулы-1 в сезоне-2019.



«Всё в Формуле-1 меняется очень быстро. После первой гонки никто не видел меня в роли претендента на титул, а затем, после второй гонки, каждый считает меня претендентом на чемпионство. Так что вещи в Ф-1 могут меняться очень быстро, а мне нужно оставаться сконцентрированным на том, что я делаю в машине, и пытаться максимально упорно трудиться, чтобы выполнять наилучшую работу внутри и снаружи болида. И тогда, я уверен, результаты придут. Тогда посмотрим. Впереди только третья гонка сезона, ещё очень ранняя часть сезона. Мы посмотрим, как справимся с несколькими следующими гонками, но, надеюсь, мы сохраним импульс Бахрейна», — приводит слова Леклера Crash.