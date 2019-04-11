Ферстаппен рассказал об ошибке в настройках болида в Бахрейне

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что настройки болида помешали ему добиться хорошего результата в Гран-при Бахрейна. По словам Ферстаппена, ошибка была довольно большой и носила механический характер. Голландец отметил, что это повлияло не только на его болид, но и на машину Пьера Гасли.

«Ещё во время тестов мы многое поняли, также мы осознали, что сделали ошибку с настройками. Всё сложилось так. Хорошо, что ошибка была обнаружена. Если бы мы смогли найти правильный баланс болида, то, как мне кажется, мы были бы ближе к лидерам. Тогда бы мы точно финишировали на третьем месте в Бахрейне. Там на протяжении всего уик-энда было ветрено. Меня не устраивал баланс машины.

В болиде мне комфортно, я веду его настолько быстро, насколько могу. В Австралии мы хорошо поработали, чтобы стать четвёртыми в квалификации. А в Бахрейне даже пятое место в квалификации было в радость.

В настоящее время машина просто недостаточно быстра. И, как я сказал, в Бахрейне мы обнаружили кое-какие проблемы. Но в целом в этой машине мне комфортнее, чем в той, которой я управлял в прошлом году», — приводит слова Ферстаппена Autosport.