Хэмилтон: не чувствую ментального преимущества над Феттелем

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что не ощущает ментального преимущества над Себастьяном Феттелем.



«Я не ощущаю ментального преимущества над Себастьяном Феттелем и не чувствую, что у меня есть что-то против него или что-то вроде этого. Я люблю бороться на трассе с кем угодно, независимо от того, кто это. Я придерживаюсь этого менталитета, так что неважно, кто это и в какой лиге он выступает, я бы атаковал его точно так же. Думаю, что это не лучший вопрос мне, нужно спросить про ментальное преимущество у него самого!



Борьба на данный момент идёт не только между мной и Себастьяном. Сейчас нас по меньшей мере четверо. Не стоит списывать со счетов и «Ред Булл». Они начали не лучшим образом, но в прошлом году они выиграли в Китае и хорошо провели концовку чемпионата. Я жду от них чего-то похожего и на этот раз», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport.