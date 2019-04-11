Хэмилтон: не стоит ждать сокращения отрыва в скорости на прямой очень скоро

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Китая.



«С точки зрения мотора трудно добиться прогресса без рисков. Особенно учитывая правила, ограничивающие количество силовых установок. Это сочетание нескольких вещей. Но не стоит ожидать того, что мы отыграем отставание на прямых очень скоро.



Я не знаю, сможем ли мы здесь серьёзно прибавить. Мы не привезли каких-то новинок или чего-то подобного, так что вы не увидите большой разницы с тем, что было в Бахрейне. Этот уик-энд будет очень похож на предыдущий. Но условия разные, разный температурный режим. Трасса требовательна к другим аспектам болида. Я не знаю, как мы выступим, но надеюсь, что будем ближе к «Феррари».



Очевидно, что мы не ожидали таких хороших результатов ни в первой, ни во второй гонке. «Феррари» может привезти в Китай обновления и стать быстрее, чем они были до этого. Здесь есть длинная задняя прямая, которая может сослужить им хорошую службу. Нам нужно полагаться на надёжность. Я думаю, что квалификация в Бахрейне прошла хорошо, но в гонке была огромная дельта, и надеюсь, что в эти выходные мы будем ближе к соперникам», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.