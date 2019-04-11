Гасли: «Ред Булл» необходимо прибавлять во всех компонентах

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли проводит не лучший старт сезона и за два предыдущих этапа сумел набрать лишь 2 очка. Француз считает, что на данный момент болид нуждается в доработке и при этом требует прогресса во всех аспектах.

«Думаю, что это общая проблема. Нам не хватает сцепления, но очевидно, что у нас трудности не только в этом, прибавлять нужно во всех компонентах. С учётом нового регламента предстоит много работы и мы извлекаем уроки с каждым выходом на трассу. Хорошо, что у нас были тесты в Бахрейне, мы кое-что узнали и, надеюсь, сможем прибавить в этот уик-энд.

Что касается двигателя, то от него всегда можно получить больше мощности. Тем не менее, наше отставание по сравнению с минувшим сезоном меньше. Также мы меньше отстаём в гонке развития. Если мы будем продолжать в том же духе, то в какой-то момент настигнем соперников", — приводит слова Гасли Crash.