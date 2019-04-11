Ньюи похвалил «Макларен» за новый болид

Глава конструкторского департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи отдал должное прогрессу «Макларена», который британская команда продемонстрировала на старте сезона-2019.

«Очевидно, что у „Макларена“ было несколько очень тяжёлых лет. Их шасси не было настолько хорошо, насколько могло бы, но в этом году они изменили положение вещей. Это хорошо для спорта. Думаю, они построили хорошую машину, она, конечно же, должна обеспечить им гораздо лучший сезон, чем в прошлом году. Вряд ли „Макларен“ сможет побеждать, но они сделали большой шаг вперёд и это хорошо для спорта», — приводит слова специалиста Planet F1.

После двух этапов сезона «Макларен» занимает пятое место в общем зачёте, имея в активе 8 очков, все они на счету новобранца Формулы-1 Ландо Норриса.