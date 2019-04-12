Формула-1. Гран-при Китая. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 12 апреля, на Международном автодроме Шанхая состоятся пятничные тренировки третьего этапа сезона-2019 Формулы-1 — Гран-при Китая. Первая сессия свободной практики стартует в 5:00 по московскому времени, вторая начнётся в 9:00.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 13-е место.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Китая Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Китая Формулы-1