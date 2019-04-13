Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 13 апреля, состоится квалификация третьего этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Китая. Этап принимает Международный автодром Шанхая. Начало квалификации запланировано на 9:00 по московскому времени.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает тринадцатое место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Китая. Онлайн-трансляция квалификации