Формула-1. Гран-при Китая. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 9:10

Сегодня, 14 апреля, на Международном автодроме Шанхая состоится гонка третьего этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Китая.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает тринадцатое место.



Начало гонки запланировано на 9:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Китая. Онлайн-трансляция гонки