Феттель — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Китая, Квят — восьмой

На автодроме в Шанхае завершилась первая свободная практика Гран-при Китая Формулы-1. Лучшее время в её ходе показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, второй результат у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, третье время показал напарник Себастьяна по «Феррари» Шарль Леклер.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал восьмое время, а его напарник по команде Александер Албон стал 14-м.



Формула-1. Гран-при Китая. Первая тренировка



1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.33,911

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,207

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,256

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,423

5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,742

6. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,328

7. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,517

8. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,536

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,555

10. Ромен Грожан («Хаас») — +1,596

11. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,606

12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,680

13. Ландо Норрис («Макларен») — +1,720

14. Александер Албон («Торо Россо») — +1,784

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,818

16. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,845

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,909

18. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,936

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,708

20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — без времени.