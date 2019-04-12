На автодроме в Шанхае завершилась первая свободная практика Гран-при Китая Формулы-1. Лучшее время в её ходе показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, второй результат у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, третье время показал напарник Себастьяна по «Феррари» Шарль Леклер.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал восьмое время, а его напарник по команде Александер Албон стал 14-м.
Формула-1. Гран-при Китая. Первая тренировка
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.33,911
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,207
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,256
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,423
5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,742
6. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,328
7. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,517
8. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,536
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,555
10. Ромен Грожан («Хаас») — +1,596
11. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,606
12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,680
13. Ландо Норрис («Макларен») — +1,720
14. Александер Албон («Торо Россо») — +1,784
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,818
16. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,845
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,909
18. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,936
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,708
20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — без времени.
Феттель — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Китая, Квят — восьмой