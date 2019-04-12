Штайнер опроверг слухи об использовании «Феррари» топлива с фруктовым запахом

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал слухи о том, что «Феррари» использует специальное топливо с фруктовым запахом. Об этом ранее говорил глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер и спортивный консультант Хельмут Марко. Штайнер пошутил, что перед сезоном руководство «Феррари» попросило компанию «Шелл» сделать так, чтобы топливо пахло ягодами.

«В начале сезона мы встретились с «Феррари» и нас спросили, с каким запахом топливо нам бы хотелось использовать. Мы выступили за малиновый запах.

А если серьёзно, то я никогда не слышал, чтобы топливо пахло фруктами. Думаю, если бы в нашем гараже был такой запах, мы бы почувствовали.

Что касается разницы между показателями мощности двигателей «Феррари» и «Хааса», то она есть, судя по данным GPS. «Феррари» очень быстра, многие считают, что причиной является двигатель. Но, на мой взгляд, нужно говорить обо всём в комплексе.

Топливо? Мы используем абсолютно такое же топливо, как и «Феррари». Я правда не знаю ничего о разнице в топливе у команд», — приводит слова Штайнера GrandPX.News.