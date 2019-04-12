Глава «Феррари» сравнил Мика Шумахера с его отцом

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто обнаружил ментальные сходства между пилотом гоночной академии команды Миком Шумахером и его отцом, легендарным Михаэлем Шумахером. Во времена Михаэля Бинотто работал в «Феррари» в команде инженеров, поэтому он хорошо знал немецкого чемпиона.

«Я впервые за долгие годы увидел Мика. Я смотрел на него и не видел особого внешнего сходства с Михаэлем. Но то, как он ведёт себя, напоминает его отца. Я говорю о подходе Мика к работе, его интересе к болиду, обсуждении технических деталей.

Мик всё время уделяет внимание машине, говорит с механиками. В этом он действительно очень похож на отца. Во время тестов нам было важно оценивать не самого Мика, а болид. Для него сейчас важно учиться. День за днём он прогрессирует и идёт к своим целям в Формуле-2», — цитирует Бинотто GPFans.

Напомним, Шумахер отработал два дня на тестах в Бахрейне. Тогда он впервые сел за руль современного болида Формулы-1. В первый день Шумахер работал в составе «Феррари», а во второй — за рулём машины «Альфа Ромео».