Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас — лучший по итогам второй тренировки Гран-при Китая, Квят — 13-й

Боттас — лучший по итогам второй тренировки Гран-при Китая, Квят — 13-й
Авто / Формула-1

На автодроме в Шанхае завершилась вторая свободная практика Гран-при Китая Формулы-1. Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второй результат у гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, тройку замкнул гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, а его напарник по команде Александер Албон стал 12-м. Квят был вынужден пропустить часть тренировки из-за замены силовой установки на болиде.

Формула-1. Гран-при Китая. Вторая тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.33,330
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,027
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,221
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,707
5. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,766
6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,811
7. Шарль Леклер («Феррари») — +0,828
8. Ландо Норрис («Макларен») — +0,966
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,006
10. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,125
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,221
12. Александер Албон («Торо Россо») — +1,304
13. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,364
14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,449
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,454
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,458
17. Ромен Грожан («Хаас») — +2,374
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,584
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,791
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,899.

Формула-1 2019. Гран-при Китая. Свободная практика 2
12 апреля 2019 года, пятница. 09:00 МСК
1
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
1:33.330
2
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+0.027
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.221
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент