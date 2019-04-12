Боттас — лучший по итогам второй тренировки Гран-при Китая, Квят — 13-й

На автодроме в Шанхае завершилась вторая свободная практика Гран-при Китая Формулы-1. Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второй результат у гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, тройку замкнул гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, а его напарник по команде Александер Албон стал 12-м. Квят был вынужден пропустить часть тренировки из-за замены силовой установки на болиде.

Формула-1. Гран-при Китая. Вторая тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.33,330

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,027

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,221

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,707

5. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,766

6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,811

7. Шарль Леклер («Феррари») — +0,828

8. Ландо Норрис («Макларен») — +0,966

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,006

10. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,125

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,221

12. Александер Албон («Торо Россо») — +1,304

13. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,364

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,449

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,454

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,458

17. Ромен Грожан («Хаас») — +2,374

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,584

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,791

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,899.