«Феррари» по-прежнему считает Феттеля первым номером, несмотря на успехи Леклера

Руководство «Феррари» считает, что шансы Себастьяна Феттеля на чемпионский титул выше, чем шансы Шарля Леклера. Тем не менее команда планирует и дальше не препятствовать борьбе пилотов.

«Очевидно, что, будучи командой, мы должны отдавать приоритет команде, пытаться набрать максимальное количество очков. И, как я уже говорил в начале сезона, если возникнет пограничная ситуация, в которой нужно принять решение, приоритет будет отдан Феттелю. Просто у Себастьяна больше опыта в Формуле-1, он выиграл чемпионат четыре раза. И, как мы считаем, он обладает более высокими шансами на победу в чемпионате.

Мы договорились с пилотами, что в будущем, если что-то изменится по какой-то причине, наша позиция может быть пересмотрена. В то же время пилоты могут вести борьбу друг с другом на трассе. Тот, кто из них будет быстрее, получит преимущество», — приводит слова руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто Motorsport.

Напомним, что Леклер опережает Феттеля в зачёте пилотов благодаря успешному выступлению в Бахрейне. Там Шарль занял третье место, упустив лидерство из-за проблем с силовой установкой.

Бинотто: Леклеру позволено оставаться впереди Феттеля