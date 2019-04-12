Хэмилтон: Валттери было намного более комфортно в болиде, а у меня проблемы

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал четвёртый результат во второй тренировке Гран-при Китая. Британец проиграл Валттери Боттасу семь десятых.



«Это был относительно простой день, мы нормально отработали нашу программу. Было довольно холодно, из-за чего шинам сложно. У меня сегодня были проблемы с машиной, так что нужно над этим поработать — особенно с моей стороны, ведь Валттери было намного комфортнее в болиде. Мы собираемся серьёзно поработать сегодня вечером и, надеюсь, станем завтра сильнее. У машины есть темп, чтобы бороться впереди, нам просто нужно найти верные настройки.



Приятно видеть, как всё плотно между нами, „Ред Булл“ и „Феррари“. Как мы и ожидали, „Феррари“ по-прежнему смотрится быстрее на прямых, но в целом борьба между топ-машинами плотная, и я ожидаю, что так же будет и завтра», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».