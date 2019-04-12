Гасли: потерял некоторое время на быстрейшем круге, он не отражает потенциала

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Китая, где он показал 7-й и 10-й результаты.



«Я всегда хочу большего, но я вполне доволен сегодняшней программой. Думаю, у нас есть хорошее направление для работы, а Макс показал, что у машины хороший потенциал. Мы протестировали много вещей в двух практиках и по максимуму работаем над развитием машины, так что нам нужно проанализировать каждую деталь, которую мы сегодня использовали. Во второй практике у меня был неприятный момент на третьем секторе быстрейшего круга, так что я потерял некоторое время. Поэтому круг не совсем отражает потенциал машины.



Думаю, нам нужно сконцентрироваться на субботе и улучшить мои настройки. Также тут всегда нелегко с деградацией шин, ведь конфигурация трассы очень сложная для передних колёс, особенно левого. Важно найти компромисс между квалификацией и гонкой, но у команды есть опыт и знания, так что я уверен, что мы найдём верное направление на субботу», — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».