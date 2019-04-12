Новое переднее антикрыло «Мерседеса» признали нелегальным

Команде Формулы-1 «Мерседес» придётся отказаться от использования обновлённого переднего антикрыла, которое немецкий коллектив подготовил к Гран-при Китая в Шанхае. По данным Auto Motor und Sport, ФИА признала нелегальным решение «Мерседеса» с торцевыми пластинами антикрыла.



На торцевых пластинах появился вырез в верхней части, и именно это решение не удовлетворило стюардов. Согласно регламенту Формулу-1, все основные элементы переднего антикрыла не должны быть видны при взгляде сбоку, а с новым вырезом крыло «Мерседеса» нарушает это правило.



По данным немецких журналистов, ранее по аналогичным причинам были заблокированы для использования антикрылья «Ред Булл» и «Уильямса». Интересно, что в пятницу «Мерседес» всё-таки использовал переднее антикрыло — главное, чтобы машина прошла техническую проверку после квалификации и гонки.

Фото: Dan Istitene/Getty Images