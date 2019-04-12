Хюлькенберг: было комфортно в машине — и это отражается в результатах

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Китая Формулы-1. Во второй тренировке Хюлькенберг показал пятый результат в 0,7 от лучшего времени Валттери Боттаса.



«Мы можем быть довольны нашим днём. У нас в обеих сессиях всё шло гладко, без проблем, и мы выполнили нашу программу, как ожидалось. У меня положительные впечатления, сегодня было комфортно в машине, и я думаю, что это отражается в наших результатах на коротких и длинных сериях кругов. У нас ещё есть определённые области, где можно прибавить, и нужно оценить ряд деталей, но я считаю, что сегодня у нас была солидная база, с которой можно работать в преддверии субботы», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».