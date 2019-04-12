Ферстаппен: пока в Китае мы выглядим лучше, чем в Бахрейне

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты свободной практики Гран-при Китая. Во время первой свободной практики Ферстаппен показал четвёртый результат, а во время второй тренировки — третий. Его партнёр по команде Пьер Гасли показал 7-е и 10-е время.

«Пока сложно сказать, сможем ли мы побороться за пьедестал. Но пока всё выглядит лучше, чем в Бахрейне, я доволен этим. Мы решили кое-какие проблемы, поэтому я рассчитываю на более высокие результаты. Думаю, нам удалось достичь хорошего баланса болида, меня это радует.

«Софт» слишком слабый, поэтому шины быстро стираются. Пилотировать болид было не так приятно, потому что я постоянно пытался сохранить резину», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт команды.

Феттель — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Китая, Квят — восьмой