Риккардо: утром мы были ближе к тому, чего хотели

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Китая Формулы-1. Риккардо показал девятый результат во второй сессии.



«Этот день не был плохим для нас, но получился несколько смешанным. Мы хорошо начали день с утра, ощущения внутри машины были довольно позитивными. Днём мы попробовали ряд вещей с балансом. Я чувствовал, что утром мы были ближе к тому, чего хотели, так что нужно поработать над рядом вещей и всё определить перед субботой. Похоже, что наш темп на коротких сериях позволяет быть внутри топ-10, так что завтра нужно будет свести всё воедино и показать хороший темп на одном круге», — приводит слова австралийского гонщика пресс-служба «Рено».