Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Албон: наш темп на длинных сериях довольно конкурентоспособный

Албон: наш темп на длинных сериях довольно конкурентоспособный
Авто / Формула-1

Гонщик «Торо Россо» Александер Албон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Китая.

«Сегодня был довольно хороший день для нас. Я провёл первую сессию, изучая трассу и получая о ней представление, — это техничная трасса, тут можно выбирать много разных траекторий, но я довольно быстро адаптировался. Чем больше времени я провожу в машине, тем комфортнее мне изучать новые трассы, так что я сразу стал чувствовать себя чуть более уверенно.

Во второй практике я применял то, что изучил в первой тренировке, но ещё есть несколько вещей, которые я хочу попробовать на третьей практике. Я был доволен тем, как прошёл день. Похоже, что наш темп на длинных сериях довольно конкурентоспособный, хотя определённо у машины ещё есть резерв», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент