Джовинацци: пока не выяснили, что произошло во время первой практики

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци был вынужден пропустить значительную часть первой практики Гран-при Китая. Гонщик признался, что команде до сих пор не удалось разобраться в причинах неисправности болида.

«Пока мы не знаем, что произошло. Ещё не удалось определить причину неисправности. К счастью, механики хорошо поработали, после чего я смог принять участие во второй практике. Это было хорошо.

Конечно, такое начало уикенда нельзя назвать идеальным. Но нам нужно продолжать работать, найти решение проблемы, чтобы завтра хорошо провести квалификацию.

Конечно, это было странно, я фактически пропустил первую практику. Мне удалось адаптироваться, но не сразу. В итоге нам всё же удалось провести запланированную работу», — цитирует Джовинацци Autosport.