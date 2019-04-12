Расселл нашёл поводы для оптимизма в свободных заездах Гран-при Китая

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал результаты свободных заездов Гран-при Китая. В обеих практиках Расселл занимал последнее место.

«Я думаю, что были и позитивные моменты. Скорость была неплохой в сравнении с болидами «Рейсинг Пойнта». Мы определённо приблизились к ним. Есть поводы для оптимизма, мы движемся в правильном направлении.

С чем связаны улучшения? Мы внедрили кое-что новое. Но думаю, что причиной стало и то, что я лучше понимаю машину. Все пилоты чувствуют свои болиды, но, наверное, в этом компоненте мы уступали другим командам. Становится чуть-чуть лучше», — цитирует Расселла Motorsport.

Отметим, что в обеих практиках предпоследнее место занимал партнёр Расселла по команде Роберт Кубица.