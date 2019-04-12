Райкконен: сегодняшние результаты не имеют значения, это была лишь практика

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен заявил, что не видит ничего страшного в неудачных результатах свободных практик Гран-при Китая. Финский гонщик ни в одной из сессий не смог попасть в топ-10.

«Почему были такие результаты? Может, вы знаете, что происходит в нашем гараже? Что ж, мы заняли сегодня такую позицию, но это совершенно неважно, даже если бы я финишировал последним, ведь речь идёт лишь о практике.

Мы проделали нормальную работу, опробовали то, что хотели. Посмотрим, что из этого выйдет завтра.

Заботит ли меня, что «Макларен» лидировал среди команд середины таблицы? Нет. Этот вопрос лучше задавайте пилотам «Макларена», мне это действительно неинтересно», — приводит слова Райкконена Motorsport.

Феттель — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Китая, Квят — восьмой