Сайнс: результаты свободных заездов вселяют оптимизм, но болид ещё не безупречен

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший прокомментировал результаты свободных заездов Гран-при Китая. В первой практике испанец показал 16-й результат, а во второй — шестой.

«Результаты второй практики впечатляют. В первом заезде у нас были некоторые проблемы, думаю, что мы хорошо на них отреагировали и подготовились к повторному выходу на трассу. Пока создаётся впечатление, что соперничество будет таким же плотным, как и в двух первых гонках сезона. Следовательно, легко ничего не дастся.

Было бы большой ошибкой отказатья от тщательного анализа каждой детали лишь потому, что мы хорошо выступили сегодня. Я хочу большего от болида. И нам нужно сделать так, чтобы мы не отстали от конкурентов, если завтра они выступят лучше.

Пока болид ещё не безупречен, нужно улучшить некоторые вещи. Но надеюсь, что к завтрашнему дню нам удастся это сделать», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».

Феттель — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Китая, Квят — восьмой