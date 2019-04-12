Феттель попросил механиков «Феррари» потушить тормоза на болиде Албона

Механики «Феррари» пришли на помощь гонщику «Торо Россо» Александеру Албону в самом конце второй тренировки Гран-при Китая Формулы-1. Албон, как и Себастьян Феттель, был выбран генератором случайных чисел для взвешивания в боксах ФИА. В ожидании взвешивания тормоза на машине Албона перегрелись и в итоге загорелись. На проблему таиландского гонщика обратил внимание Феттель, который по радио попросил представителей «Феррари» помочь и потушить тормоза. Находившиеся рядом механики «Скудерии» ликвидировали возгорание с помощью переносных вентиляторов.

Посмотреть видео инцидента с Албоном можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.

Феттель показал на второй тренировке второй результат, Албон занял 12-е место.