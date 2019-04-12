«Феррари» вернулась к старой версии управляющей электроники двигателя

Команда «Феррари» перед началом гоночного уик-энда Гран-при Китая Формулы-1 приняла решение заменить управляющую электронику на обоих своих болидах. Такое решение «Феррари» приняла после проблемы, возникшей с силовой установкой на машине Шарля Леклера по ходу Гран-при Бахрейна. Короткое замыкание в системе впрыска топлива привело к потере скорости и лишило монегаска первой победы в карьере.



«В Китае мы просто вернулись к старой спецификации электроники. Мы очень хорошо знаем эту версию — у неё хорошая статистика в плане качества. Надеюсь, это будет достаточной мерой», — приводит слова главы «Феррари» Маттиа Бинотто официальный сайт Формулы-1.



Таким образом, за три Гран-при Леклер и Феттель задействовали по два комплекта управляющей электроники. Установка третьего комплекта приведёт к штрафу на стартовой решётке.