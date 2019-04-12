Феттель: ожидаю, что завтра борьба будет очень плотной, как и в воскресенье

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал ход пятничных тренировок Гран-при Китая Формулы-1. Немец показал второй результат в дневной сессии, уступив Валттери Боттасу на «Мерседесе».



«В целом, это был позитивный день. Нам ещё нужно поработать. Картина несколько похожа на Бахрейн, где мы были конкурентоспособны. Есть части трассы, где мы очень сильны, но есть и другие, где нам ещё нужно прибавить. Я ожидаю, что завтра борьба будет очень плотной, то же самое касается и воскресенья. Так что ключевая задача — продолжать работать над улучшением ощущений от машины», — приводит слова Феттеля пресс-служба итальянской команды.