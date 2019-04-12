Норрис: болид «Макларена» ещё не там, где мы хотим, но мы кое-что улучшили

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от свободной практики Гран-при Китая. Во время первой сессии он показал 13-й результат, а во время второй — был восьмым.

«Я впервые пилотировал на этой трассе. Думаю, что сумел включиться в работу довольно быстро. Это хорошо, потому что мы сразу смогли сосредоточиться на работе над болидом и его настройками. Мы перешли к этому гораздо раньше, чем в Австралии. Это позитивный момент.

Во время второй сессии удалось достичь более высокого результата, но нас всё равно ждёт ещё большая работа. Пока что болид ещё не там, где мы хотим его видеть. Но мы уже смогли улучшить некоторые вещи. Нужно продолжать в том же духе. В целом, первый день в Китае получился неплохим», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Феттель — лучший по итогам первой тренировки Гран-при Китая, Квят — восьмой