Грожан не обеспокоен загадочной поломкой антикрыла на тренировке

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал проблемы с передним антикрылом во время пятничных тренировок Гран-при Китая. В ходе второй сессии у болида сломалось переднее антикрыло впереди правого колеса.

«Я не думаю, что наехал на бордюр. Антикрыло сломалось в первом повороте. На повторе видно, что поломка произошла в первом повороте, а второй и окончательный раз крыло сломалось в 13-м.

Мы пробуем различные варианты, пытаемся сделать болид легче. В этом стремлении можно перестараться. Но я не знаю. Я не являюсь тем, кто проектирует болид. Моя задача — выжать из него максимум.

Я не беспокоюсь об этой поломке. Наши инженеры решат проблему, я отработал на практике, всё хорошо. В целом конструкция машины впечатляет, я думаю, что всё будет хорошо», — цитирует Грожана Crash.

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