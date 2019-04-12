Вольф: «Мерседес» и «Рейсинг Пойнт» не пойдут по пути «Феррари» и «Хааса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что команда не намерена углублять сотрудничество с «Рейсинг Пойнт» и выводить его на тот же уровень партнёрства, который существует между «Феррари» и «Хаасом». Вместе с тем Вольф отметил, что не видит ничего плохого в модели, применяемой «Хаасом». Напомним, недавно стало известно, что «Рейсинг Пойнт» будет использовать аэродинамическую трубу «Мерседеса».

«В первую очередь хочу сказать, что мы не пойдём по пути сотрудничества „Феррари“ и „Хааса“. „Хаас“ — недавно созданная команда, которая строилась с нуля. „Рейсинг Пойнт“ же в нашем бизнесе уже достаточно давно. Наши модели сотрудничества отличаются. Технический директор „Рейсинг Пойнт“ Энди Грин и вся команда знают, чего они хотят, у них есть солидный штат работников, они идут своим путём.

Сейчас «Рейсинг Пойнт» будет использовать некоторые инфраструктурные объекты «Мерседеса». Посмотрим, как будет развиваться ситуация c техническим регламентом на 2021 год. Когда он будет утверждён, мы решим, в каких аспектах будет возможно продолжить сотрудничество.

Что касается «Хааса» и «Феррари», не вижу в таком партнёрстве ничего плохого. Мы помогли команде прийти в Формулу-1, и теперь она демонстрирует неплохие результаты и борется в середине пелотона", — приводит слова Вольфа RaceFans.