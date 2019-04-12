Бинотто был впечатлён тем, как Леклер перенёс неудачу в Бахрейне

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что был приятно удивлён, как пилот команды Шарль Леклер справился с неудачей, постигшей его в гонке Гран-при Бахрейна. Монегаск лидировал на протяжении большей её части, но в последнем отрезке гонки мотор на его машине стал испытывать проблемы, в результате чего Леклер финишировал третьим.

«Поражение было тяжёлым и разочаровывающим, но, вероятно, оно дало нам ещё больше импульса на Гран-при Китая. Я сказал Шарлю, что он выдал отличную гонку и квалификацию. Более того, думаю, он дал потрясающий комментарий после гонки. Это показало, что он действительно зрелый пилот», — приводит слова Бинотто GPblog.

После финиша в Бахрейне Леклер поздравил с победным дублем соперников из «Мерседеса» и отдал должное команде за проделанную работу.