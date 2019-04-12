Албон объяснил причину возгорания тормозов

Сегодня, 12 апреля, в самом конце второй тренировки Гран-при Китая случился неприятный инцидент. Пилот «Торо Россо» Александер Албон был выбран генератором случайных чисел для взвешивания в боксах ФИА. В ожидании взвешивания тормоза на машине Албона перегрелись и в итоге загорелись. Позже пилот пояснил причину возгорания, а также поблагодарил сотрудников «Феррари» за помощь в преодолении проблемы.

«Меня позвали на взвешивание, а перед этим я тренировал работу в режиме виртуального сейфти-кара. Именно потому я старался держать температуру тормозов в нужном рабочем окне. На заезде на пит-лейн я пытался атаковать, чтобы отработать этот сложный элемент. Всё было нормально, но потом меня позвали на весы, в то время как тормоза были уже перегреты и всё это сыграло против нас. Ребята из „Феррари“ были очень любезны и помогли нам охладить систему», — приводит слова Албона Crash.

Посмотреть видео инцидента с Албоном можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.